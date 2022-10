Sabato 22 ottobre 2022, alle ore 10:30, presso la sede di Fratelli d’Italia a Salerno, in via Roma n. 8, si terrà la conferenza stampa di presentazione della marcia contro la malasanità in Campania, organizzata dal coordinamento regionale di Fratelli d’Italia, prevista per giovedì 27 ottobre 2022, alle ore 18:30, a Salerno, a partire da Piazza Vitt. Veneto.

Advertisements