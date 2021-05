La seduta del Consiglio comunale convocata per oggi nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino non si è svolta per la mancanza, al momento dell’appello iniziale, del numero legale: 13 i consiglieri presenti.

Il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Fucito, ha annunciato che sarà la Conferenza dei Capigruppo a discutere la convocazione di nuove sedute.