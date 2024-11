Manfredi all’Anci, non una buona notizia per De Luca

- pubblicità -

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è stato eletto presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), battendo Stefano Lo Russo, sindaco di Torino.

Questa elezione rappresenta un assist del Partito Democratico (PD) e del Movimento 5 Stelle (M5S) per mantenere aperto il dialogo e costruire future alleanze.

Con Manfredi alla presidenza dell’Anci, è probabile che il PD sosterrà Roberto Fico, ex presidente della Camera e vicino a Giuseppe Conte, come Governatore della Campania.

Ma De Luca, come ribadito più volte, intende tirare dritto e ricandidarsi per la terza volta, anche senza il sostegno del Nazareno (nonostante il gruppo Pd in consiglio abbia votato il terzo mandato), anzi potrebbe giocare in anticipo e dimettersi per poi ricandidarsi sostenuto da Italia Viva, Psi (Maraio è un suo fedelissimo) e da una serie di liste civiche a lui riconducibili.

Il centrodestra che da tempo lavora all’alternativa dovrebbe presentare uno tra Cirielli e Martusciello.