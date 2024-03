Manifesti De Luca, Nappi (Lega): continua “politica dell’attacchinaggio” a spese dei campani

“Anche in Aula De Luca conferma la ‘politica dell’attacchinaggio’ a spese dei campani, difendendo una campagna di comunicazione che vìola le leggi e che non informa i cittadini ma offende il Governo. Alla domanda sulla spesa effettuata per le migliaia di manifesti e murales anti Governo, ci siamo sentiti rispondere con un fumoso sermone politico: una maldestra cortina fumogena sollevata per provare a coprire una verità fatta di spese fuori regole e di cifre ballerine. Manifesti e tabelloni sono costati 120.000 euro come dichiarato in aula oppure oltre 150.000 euro come risulta da un documento amministrativo che abbiamo trovato? O chissà quanto altro ancora, considerato che la nostra domanda di conoscere le spese sostenute da società partecipate e enti strumentali della Regione è caduta nel vuoto?

Il tempo dei giochi di prestigio coi numeri è però finito. Resta il disastro.…”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, che stamattina ha illustrato il question time presentato sulle spese della comunicazione istituzionale del presidente De Luca.