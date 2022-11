Marcia della pace, interrogazione di Nappi (Lega): Sviluppo Campania ha speso oltre 100.000€, da dove vengono questi soldi?

pubblichiamo l’interrogazione del capogruppo Lega in Consiglio Regionale Severino Nappi in merito all’acquisto di beni e servizi da parte della società Sviluppo Campania per lo svolgimento della manifestazione di venerdì 28 ottobre

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania

On. Vincenzo De Luca

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’art. 124 del regolamento interno del Consiglio Regionale concernente “Marcia della pace. Acquisto di beni e servizi da parte di Sviluppo Campania S.p.A.”.

Il sottoscritto Consigliere regionale,

Premesso

che l’Amministrazione regionale, su impulso ed iniziativa del Presidente della Giunta, ha organizzato la manifestazione politica denominata “Marcia della pace” tenutasi a Napoli nella giornata del 28 ottobre 2022;

che per sostenere i relativi costi, come deliberato con atto giuntale n. 521 dell’11 ottobre 2022, risulta essere stata stanziata la somma di euro 300.000,00;

che tale importo, secondo quanto dichiarato dallo stesso Presidente della Giunta e da altri esponenti dell’attuale Amministrazione, è stato utilizzato per il noleggio di autobus e per far fronte a tutti gli altri costi connessi alla manifestazione stessa (palco, microfoni, comunicazione, ecc.);

che tuttavia il sottoscritto ha appreso che la società sviluppo Campania SpA, integralmente partecipata dalla Regione Campania e sottoposta al suo controllo analogo, nei giorni immediatamente precedenti alla cennata manifestazione, ha commissionato, a fornitori di propria fiducia attraverso affidamenti cd. diretti – e cioè senza espletamento di procedure ad evidenza pubblica – l’acquisto di materiali e attrezzature destinati a tale evento (bandiere, ecc.);

che, per tali acquisti di servizi e forniture, risulterebbero impegnate cospicue risorse pubbliche largamente superiori ad euro 100.000,00;

Considerato

che di tali attività, ad oggi, non risulta al sottoscritto esistere alcuna evidenza pubblica;

che appare comunque singolare che una società partecipata regionale ponga in essere simili impegni, peraltro assolutamente esorbitanti rispetto al suo oggetto sociale;

Tanto premesso

Il sottoscritto interroga il Presidente della Giunta regionale per sapere:

se corrisponde al vero che la partecipata regionale Sviluppo Campania Spa abbia posto in essere le attività in premessa ricordate e, in caso affermativo, di conoscere:

a) se tali somme sono aggiuntive rispetto a quelle stanziate con la cennata delibera di Giunta;



b) il provvedimento amministrativo in forza del quale simili attività sono state poste in essere e le ragioni giuridico-amministrative che lo hanno consentito dall’Amministrazione per la “Marcia della Pace”;

c) l’esatta entità della spesa complessivamente sostenuta e le singole commesse per forniture di beni e servizi curati nonché i singoli affidatari delle stesse;

d) le modalità legali con le quali i servizi sono stati commessi e/o acquisiti;

e) chi sono stati i soggetti e/o le associazioni che hanno fruito di detti beni e/o servizi e i criteri per la loro selezione.

In considerazione della particolare natura della questione, dei profili ad essa connessi e dei relativi riflessi, si attende riscontro con cortese sollecitudine.

Prof. Avv. Severino Nappi