Maresca ufficializza candidatura a sindaco. Salvini: sono strafelice.

Il magistrato Catello Maresca ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Napoli nel corso di un incontro con i rappresentanti del Partito Liberale Europeo di Napoli. Lo rende noto Il Ple in un comunicato.

Maresca ha ottenuto questa mattina il via libera dal Csm alla richiesta di aspettativa dalle sue funzioni nella magistratura.

Non si conoscono ancora dettagli su liste e simboli: la candidatura di Maresca avrà probabilmente una forte connotazione civica all’interno dell’area di centrodestra. Oggi il leader della Lega Salvini ha detto di essere “strafelice” della disponibilità del pm anticamorra.

“Se Maresca si candida a Napoli, io ne sono strafelice”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini sulla disponibilità espressa dal procuratore Catello Maresca a impegnarsi per Napoli, in vista di una sua candidatura a sindaco per il centrodestra.

A proposito del via libera del Csm all’aspettativa chiesta da Maresca, Salvini ha aggiunto: “Bene, è uno dei magistrati anti camorra più in gamba che io abbia conosciuto sia da ministro che in altra veste”, ricordando che sia lui che Paolo Damilano (eventualmente in corsa a Torino) “non sarebbero candidati di partito o di bandiera, non so cosa votino ma sono persone in gamba che hanno un’idea di Napoli e Torino assolutamente condivisa e condivisibile”. (ANSA).