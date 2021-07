Meloni a Bagnoli: Maresca e sicurezza valore aggiunto.

“Inizio con un saluto a Catello Maresca, candidato sindaco alle prossime amministrative a Napoli. Una battaglia che per noi è tutta aperta, ci crediamo e corriamo per vincere, chiariamo che non siamo qui per partecipare”.

Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia ha iniziato il suo pomeriggio sul palco a Bagnoli per la presentazione del suo libro “Io sono Giorgia”, mentre il candidato sindaco Maresca era seduto in prima fila.

“Un applauso – ha aggiunto Meloni – anche a Sergio Rastrelli, figura chiave, altro professionista di grande storia familiare.

A Napoli non ci sono stati dubbi, la scelta è stata fatta da tutto il centrodestra compatto, Maresca porta il valore di una parola aggiunta a un partito come il nostro che per Napoli pensa alla sicurezza, da quella finanziaria del Comune a quella delle strade e degli edifici, un nome come Maresca con il suo passato porta uno straordinario valore aggiunto”. (ANSA).