Meloni dura su De Luca: pensi a lavorare invece che a fare dirette sui social, la Campania colleziona record negativi.

“Non ho mai avuto problemi a confrontarmi con nessuno, ma mi pare che De Luca passi molto più tempo a fare dirette facebook e proclami piuttosto che a lavorare per questa regione”.

È quanto affermato da Giorgia Meloni a Caserta in risposta ad una domanda di un cronista relativa alle dichiarazioni del Governatore De Luca, che nel corso di una diretta aveva definito la leader di Fratelli d’Italia “un’irresponsabile”, invitandola ad un confronto pubblico in tv.

“Se De Luca spendesse meno tempo nelle sue divertentissime dirette – ha aggiunto la Meloni – la Campania non avrebbe i dati drammatici che ha, come il tasso di disoccupazione, il tasso di emigrazione sanitaria, i tassi di fondi europei non spesi, insomma una serie di record negativi che dipendono da chi l’amministra. Se De Luca vuole fare il comico lo facesse, che gli viene anche bene, ma non può fare anche il Governatore”.

(ANSA).