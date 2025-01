Metropolitan, Nappi (Lega): continua il sacco di Napoli di Intesa Sanpaolo

- pubblicità -

“È inaccettabile che Intesa Sanpaolo, il maggiore gruppo bancario italiano, continui nell’opera scellerata di demolizione e di sfruttamento del patrimonio partenopeo. Dopo aver cancellato le insegne del Banco di Napoli, dopo aver piazzato un ristorante nella sede storica di via Toledo, ora vuole svendere per qualche milione di euro – spiccioli rispetto a un bilancio miliardario – i locali che ospitano il Cinema Metropolitan, decretando la morte di un altro simbolo della nostra città e gettando per strada 10 lavoratori e le loro famiglie. Una vergogna! Promuoveremo in Consiglio regionale ogni iniziativa possibile nei confronti di questa banca che dimostra un cinismo e una indifferenza che sono in totale contrasto con i principi, anche morali, della Fondazione pubblica che la controlla. Chiediamo a tutti i gruppi politici, indipendentemente da colori e appartenenza, di condividere questa azione”.

Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.