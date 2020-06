Mondragone, De Luca si difende: le forze dell’ordine non hanno fatto rispettare l’ordinanza. Corielli (Fdi): finito bluff dello sceriffo. Nappi (Lega): situazione aggravata dalla sanatoria del Pd.

Rassicura tutti dicendo “che anche questo focolaio, come gli altri della Campania, sarà risolto”. Ma sulla questione Mondragone, il governatore della Campania mette in chiaro anche alcune cose. Come il fatto che “spetta alla Regione fare le ordinanze ma alle forze dell’ordine farle rispettare, cosa che a Mondragone non è avvenuto” e anche che quella dei palazzi della Ex Cirio “è una situazione incancrenita da dieci anni di fronte alla quale tutti hanno girato la testa”. “Quando siamo entrati negli appartamenti per fare i test abbiamo trovato decine di persone ammassate, affitti in nero pagati a cittadini italiani – ha spiegato – eppure nessuno ha visto niente. E chi non ha fatto niente apre anche la bocca”. Poi sull’emergenza Covid, spiega che ad oggi sono stati fatti nell’area interessata dal focolaio “743 tamponi dei quali 43 positivi; 9 nella palazzina dei senza tetto italiani, il resto tra bulgari e rom”. (ANSA).

“I nuovi casi di positività al Covid-19 e la rivolta della comunità bulgara a Mondragone (Caserta) dimostrano che De Luca è solo un irresponsabile che dice bugie. Il bluff dello sceriffo è finito, presto lo manderemo a casa”. Lo dichiara il Questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Prima ha minimizzato la vicenda mettendo a rischio la sicurezza e la salute pubblica. E poi, solo quando la situazione è degenerata, ha chiesto l’invio dell’Esercito e i tamponi per tutti, come avevamo già proposto noi di Fratelli d’Italia con la nostra leader Giorgia Meloni. Se ci avesse ascoltato, avremmo evitato il caos, la tensione tra cittadini italiani e bulgari e anche l’aumento dei contagi. Ciò che sta avvenendo a Mondragone – attacca Cirielli – è colpa esclusivamente di De Luca e della malagestione amministrativa e sanitaria del centrosinistra in Regione Campania. Ha ragione il nostro Gimmi Cangiano: il governatore usa il lanciafiamme solo contro i campani che, invece, hanno bisogno di sicurezza e non di sceneggiate ipocrite e volgari sui social” conclude Cirielli.

“ll focolaio di Mondragone porta alla luce una drammatica realtà economica e sociale che la sanatoria voluta dal Pd ha contribuito ad aggravare. La regolarizzazione dei migranti infatti, che nei numeri si è già rivelata un flop, offre l’illusione di una terra promessa che purtroppo, a causa di amministratori incapaci come De Luca, ancora non c’è. Per affrontare seriamente i problemi dell’agricoltura, non serve un esercito di schiavi ma è necessario alzare la qualità e migliorare le condizioni del lavoro nei campi per renderlo appetibile alle migliaia di disoccupati che sono già in Italia. Servono incentivi, sgravi, prezzi regolati, e la qualità dell’offerta di lavoro”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, Lega Campania.