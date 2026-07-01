Montesanto, Prefetto: risposta immediata. Cantalamessa: pugno duro

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La nota della Prefettura

I gravi episodi verificatisi a Montesanto destano forte preoccupazione e richiedono una risposta ferma.

La risposta è stata immediata. Le forze dell’ordine e la magistratura hanno agito con grande efficacia. E’ doveroso innanzitutto ringraziare quanti hanno lavorato intensamente per far segnare un primo risultato. L’attività investigativa ci restituisce una certezza: nessun angolo della città di Napoli e della provincia è zona franca. Ogni atto delinquenziale non resta impunito.

I cittadini si fidino dello Stato

E di questo fatto ne devono essere consapevoli innanzitutto i cittadini, che hanno fiducia nell’azione degli uomini dello Stato, prosegue. Quanto è accaduto è un fatto grave. E’ vero che episodi del genere possano miniare la percezione della sicurezza ma le risposte che si danno devono infondere fiducia. Importante lo sforzo corale da parte di tutte le istituzioni. Lo Stato, in ogni sua articolazione, ha fatto la sua parte e lo continuerà a farla, come sempre e fino in fondo. Anche grazie alla piena disponibilità del ministero dell’Interno ci sono più mezzi e strumenti per garantire la sicurezza, ad iniziare dagli impianti di videosorveglianza che tanto contribuiscono sia per quanto attiene alla prevenzione che al buon esito dell’attività repressiva.

In momenti come questi è importante rinnovare la piena fiducia nell’operato delle forze di polizia e della magistratura, che ogni giorno, con professionalità, competenza e spirito di servizio, sono impegnate in un’intensa attività di prevenzione, controllo del territorio e contrasto a ogni forma di criminalità.

Attività di vigilianza e prevenzione già rafforzate

Le attività di vigilanza e prevenzione sono state progressivamente rafforzate e i servizi di controllo del territorio sono sempre più mirati e incisivi, grazie anche a un costante lavoro di analisi e monitoraggio delle aree maggiormente esposte ai fenomeni criminali. L’impegno quotidiano delle donne e degli uomini in divisa continua a produrre risultati concreti, come dimostrano le numerose operazioni che consentono, con regolarità, di individuare e assicurare alla giustizia gli autori dei reati.

Anche in questa circostanza, è necessario avere fiducia nel lavoro degli investigatori e affidarsi alle serrate indagini già avviate per l’identificazione dei responsabili. Il sistema di videosorveglianza, progressivamente implementato e potenziato dal Comune di Napoli, rappresenta un supporto investigativo di fondamentale importanza, consentendo di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di acquisire elementi utili alle indagini.

È proprio attraverso la sinergia tra forze di polizia, magistratura e strumenti tecnologici che si rafforza l’efficacia dell’azione di contrasto alla criminalità. La sicurezza è il risultato di un impegno costante di tutte le istituzioni che proseguirà con determinazione, nella consapevolezza che la tutela della sicurezza pubblica rappresenta una priorità assoluta. I cittadini possono continuare ad avere piena fiducia nell’azione delle forze di polizia e della magistratura, certi che ogni episodio di violenza sarà affrontato con il massimo rigore e che i responsabili saranno individuati e chiamati a rispondere delle proprie azioni nel pieno rispetto della legge.

Non mancheranno altresì servizi straordinari sul piano dell’attività di prevenzione.

Cantalamessa (Lega): inaccetabile quello che è successo, serve pugno duro

“Le immagini che arrivano da piazzetta Montesanto, nel cuore di Napoli, sono inaccettabili e rappresentano l’ennesima umiliazione per una città che non merita di vivere nel terrore. Un uomo che passeggia impugnando un Kalashnikov tra la folla, cittadini in fuga e panico in pieno giorno: scene da ‘Gomorra’ a pochi passi da una stazione, da un ospedale e da un presidio delle Forze dell’Ordine. Non siamo di fronte a un episodio isolato, ma all’ennesima ‘stesa’ in pochi giorni nello stesso quadrante del centro storico tra Montesanto, Pignasecca e Quartieri Spagnoli.

In questo momento, più che mai, è fondamentale che tutti facciano fino in fondo la propria parte: magistratura, amministrazione locale e governo, che siano uniti e determinati. I provvedimenti sulla sicurezza messi in campo dal Governo hanno rafforzato controlli e strumenti operativi, ma di fronte a una criminalità che non arretra serve applicarli alla lettera senza buonismi e senza sottovalutazioni. E’ necessario convocare un tavolo urgente sulla sicurezza cittadina e costruire insieme allo Stato una risposta determinata e ferma, senza ma e senza giustificazioni. Napoli e i napoletani non possono più aspettare”.

Così il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in Commissione parlamentare Antimafia.