Morte Emanuele Tufano, Forza Italia: serve più sicurezza

Episodio inaccettabile. Quanto successo a Corso Umberto è l’ennesima dimostrazione di un problema sociale intrinseco tra alcuni giovani della nostra città. Un altro figlio di Napoli morto a soli 15 anni, non è possibile. Il tema sicurezza è sempre sfuggente, e quanto impatta sui ragazzi diviene drammatico. Come parte delle istituzioni e della politica della città di Napoli chiediamo, ancora una volta, più sicurezza, più controlli in particolare nelle ore serali e nel fine settimana, quando la città si svuota dagli uffici e si riempie nelle piazze. Aspettiamo che l’Amministrazione intanto venga in aula consiliare a riferire su quanto avvenuto e sull’incontro in Prefettura, per fare il punto sul tema sicurezza. Napoli non può continuare a vivere notti di sangue. Non possiamo rimanere inermi dinanzi a tutto questo.