Morte Gennaro Mucciolo. Maraio: “Esempio di militanza e coerenza ai valori socialisti”

È venuto a mancare Gennaro Mucciolo, esponente del Partito Socialista Italiano, è stato consigliere della Campania per più legislature fino a ricoprire il ruolo di Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania.

“Ci addolora molto la triste notizia della scomparsa di Gennaro Mucciolo, un grande amico, un professionista e un immenso politico, per tutti noi esempio di militanza e corenza ai valori socialisti”, è il ricordo del Segretario Nazionale del Psi, Enzo Maraio.

“Tanti anni di condivisione politica, in un lungo percorso di straordinaria passione e sinergia con il mio papà e con tutti noi. Non sono mancate anche le incomprensioni e la lontananza, ma, come avviene tra compagni veri, ci eravamo ritrovati su comuni obiettivi politici e su una stessa analisi della attualità politica. Gli sono eternamente grato e per questo non faremo mancare nelle nostre iniziative politiche il giusto ricordo che lo collocherà per sempre nel pantheon dei socialisti.

Ci mancherà molto e mancheranno molto a tutti noi i suoi insegnamenti.

A nome di tutti i socialisti italiani, ci stringiamo al dolore dei suoi familiari, della moglie Giuseppina, dei figlioli Tania e Pasquale, dei suoi amati nipoti e di quanti gli hanno voluto bene” ha concluso Maraio.