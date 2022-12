Morto Antonio Sodano, fu assessore di Valenzi con delega all’edilizia.

Lutto al Comune di Napoli e nel mondo della politica partenopea. Si è spento Antonio Sodano, ex assessore comunale con delega all’edilizia nella giunta del sindaco Maurizio Valenzi.

Il sindaco Gaetano Manfredi e l’intera amministrazione comunale hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Sodano, “che tanto ha dato alla città profondendo il massimo impegno per la politica e le istituzioni”.

La Fondazione Valenzi esprime il suo cordoglio per la morte di Antonio Sodano. Fu uno dei punti di forza delle Amministrazioni comunali presiedute da Maurizio Valenzi. Persona molto concreta ed energica, fu Assessore della Giunta Valenzi con deleghe all’Edilizia. Di recente è con il figlio Alessandro nel documentario “La Giunta” di Alessandro Scippa.

“Antonio Sodano – dichiara Lucia Valenzi – è stato per mio padre e per tutta la famiglia oltre che un compagno di partito e un grande aiuto per il lavoro amministrativo, un caro amico. Mi piace anche ricordarlo nel suo tenero rapporto con la moglie Pia, che lo ha preceduto nella morte, e negli scambi di battute spiritose con mio padre.”