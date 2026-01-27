Morto suicida notaio Sabatino Santangelo, fu vicesindaco di Napoli

- pubblicità -

Napoli è scossa dalla morte di Sabatino “Tino” Santangelo, ex vicesindaco durante la giunta di Rosa Russo Iervolino e figura di primo piano della vita istituzionale cittadina. Santangelo si è tolto la vita gettandosi dall’ottavo piano del palazzo in cui abitava, in corso Vittorio Emanuele. Aveva 74 anni.

La notizia ha suscitato profondo dolore nel mondo politico e istituzionale napoletano.

Il sindaco Gaetano Manfredi lo ricorda come «un giurista straordinario che ha creduto nel valore della formazione, un galantuomo che ha dato tanto alle istituzioni». La città, aggiunge, «deve tantissimo alla sua dedizione alla cosa pubblica e alla sua visione civica, di cui abbiamo ancora oggi bisogno».

Commosso anche il ricordo di Antonio Bassolino, che parla di una perdita devastante: «La scomparsa di Tino Santangelo è terribile e mi ha sconvolto. È stato un professionista di valore, un competente ed appassionato presidente del consiglio comunale e vicesindaco di Napoli. Ma soprattutto una persona bellissima, un signore, un amico caro».

La morte di Santangelo arriva a poche settimane dall’apertura di un nuovo processo legato alla complessa vicenda di Bagnoli Futura, la società pubblica incaricata della bonifica dell’ex area Italsider.

Il procedimento, avviato nel 2014 dopo indagini iniziate nel 2007, ha attraversato numerosi gradi di giudizio:

2018 : condanna in primo grado a tre anni per disastro ambientale colposo.

: condanna in primo grado a tre anni per disastro ambientale colposo. Appello : Santangelo rinuncia alla prescrizione e viene assolto insieme agli altri imputati; i giudici escludono che la società abbia causato un disastro ambientale tra il 2005 e il 2013.

: Santangelo rinuncia alla prescrizione e viene assolto insieme agli altri imputati; i giudici escludono che la società abbia causato un disastro ambientale tra il 2005 e il 2013. Cassazione : annulla la sentenza e rinvia a un’altra sezione della Corte d’Appello per verificare se la bonifica avesse comunque aggravato l’inquinamento.

: annulla la sentenza e rinvia a un’altra sezione della Corte d’Appello per verificare se la bonifica avesse comunque aggravato l’inquinamento. Ottobre 2024 : nuova assoluzione, con la formula «perché il fatto non sussiste».

: nuova assoluzione, con la formula «perché il fatto non sussiste». Maggio 2025: la Cassazione annulla anche questa decisione, disponendo un quinto processo, fissato per il 6 marzo davanti alla seconda sezione della Corte d’Appello.

Santangelo aveva sempre sostenuto la propria innocenza e aveva affrontato ogni grado di giudizio senza mai sottrarsi.

Giurista, amministratore, uomo delle istituzioni, Santangelo è stato per anni un punto di riferimento della politica cittadina. La sua morte lascia un vuoto profondo in chi lo ha conosciuto e in chi ha condiviso con lui un’idea alta di servizio pubblico.

La famiglia Santangelo “esclude categoricamente il collegamento del decesso del notaio con gli ultimissimi sviluppi delle vicende processuali”, anche se chi ha letto il biglietto lasciato fa trapelare che il notaio abbia ribadito la sua innocenza.