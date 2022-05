Napoli, libico tenta rapina. Cirielli (FdI): “Lamorgese si dimetta, complimenti ai poliziotti intervenuti”.

“Arrestato dai poliziotti del reparto motociclisti Nibbio il giovane di origini libiche che, la scorsa sera nel centro di Napoli, ha tentato di rapinare una ragazza. Situazione insostenibile. Non è ulteriormente tollerabile l’inadeguatezza del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese – che farebbe meglio a dimettersi – e la totale assenza del governo a trazione Pd-M5s, incapaci di reagire e di mettere in campo misure idonee a garantire fattivamente la sicurezza degli italiani, attraverso un risolutivo contrato alla delinquenza. E intanto cresce a dismisura il numero degli stranieri, senza titolo per restare in Italia e spesso anche pregiudicati, che commettono crimini abitualmente. Dovrebbero essere espulsi con immediatezza e non certamente lasciati liberi di delinquere sul nostro territorio. Le politiche immigrazioniste di questo governo sono evidentemente fallimentari”.

Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Un plauso agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli per il loro intervento, decisivo e professionale, che ha portato alla cattura del malvivente, assicurandolo alla giustizia”, conclude Cirielli.