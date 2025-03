Napoli Obiettivo Valore, soddisfazione di Savastano (FI)

- Pubblicità -

Grande soddisfazione oggi per la riunione della commissione trasparenza, da me presieduta, in merito ai metodi di riscossione di Napoli obiettivo valore.

Si è fatta luce su modalità anomale e problematiche delle pratiche di riscossione, sulle enormi difficoltà dei cittadini che non sanno a chi rivolgersi e sulla necessità che la società Obiettivo Valore dia priorità al confronto con i liberi professionisti che cercano interlocuzione continue per risoluzioni e chiarimenti. Un rapporto B2B oltre che B2C.

Ringrazio l’avvocato Rocco Zuccarella per aver sollecitato questo incontro e l’ordine dei commercialisti per aver partecipato.

Il presidente della commissione trasparenza del consiglio comunale di Napoli

Iris Savastano