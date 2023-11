Napoli Servizi, Forza Italia: chiediamo di visionare lo storico degli interventi sulle case popolari

La Napoli Servizi ci mostri il cronologico degli interventi.

Stamattina siamo intervenuti con dei question time sui mancati interventi di manutenzione della Napoli Servizi per gli ERP. Tutte le case popolari di Napoli sono da troppo tempo in condizioni di fatiscenza e arretratezza, ogni giorno sollecitiamo la Napoli Servizi ad intervenire quanto meno sui casi più urgenti, che in questi giorni piovosi si aggravano. Siamo poi venuti a conoscenza di interventi ex abrupto su alloggi differenti da quelli da noi richiesti da anni da parte della NS stessa; siamo increduli, non riusciamo a comprendere come sia possibile che in alcune zone si proceda in fretta e in altre si attenda da anni. Non abbiamo risposte nè logiche nè lecite su quanto stia accadendo. Chiederemo l’accesso agli atti per il cronologico degli interventi della Napoli Servizi e se necessario convocheremo i vertici della società in Commissione Trasparenza.

I consiglieri comunali di Forza Italia Napoli

Salvatore Guangi

Iris Savastano