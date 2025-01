Nappi (Lega): stazione Sant’Agnello senza ascensore per disabili, manca collaudo

- pubblicità -

“La politica degli annunci e delle inaugurazioni nel Delukistan raggiunge picchi sempre più elevati. A Sant’Agnello, pur di tagliare un nastro, il presidente della giunta regionale non ha esitato ad inaugurare una stazione che presenta barriere architettoniche.

Non solo: l’ascensore riservato a persone con disabilità è stato fatto illecitamente funzionare, sotto gli occhi compiacenti del padrone di casa Eav, Umberto De Gregorio, giusto il tempo della ‘cerimonia’ – onde non far scomodare gli ospiti – nonostante fosse del tutto privo di collaudo. Ovviamente, spenti i riflettori e allontanatisi il cacicco e la sua corte, l’impianto è stato fermato, con buona pace di chi ne ha davvero bisogno. Chiederemo conto di questa ennesima prova di arroganza e di allergia alle regole, persino quelle di buon senso e di rispetto umano”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.