Nasce circolo di Fratelli d’Italia a Sant’Angelo di Alife.

Nasce ufficialmente il circolo di Fratelli d’Italia di Sant’Angelo d’Alife. Le nomine di presidente e responsabile comunale sono state assegnate dal commissario provinciale Marco Cerreto a Francesco Mantovani, eletto dall’assemblea degli iscritti al termine della campagna di tesseramento. “oggi anche in consiglio comunale – afferma il vice presidente Giancarlo Campone – ci sarà un rappresentante della destra cittadina che da tempo non era più coinvolta in quel dibattito politico e che spesso ha parlato una sola lingua. Il risultato raggiunto è a dir poco epocale non solo per il fatto che mai prima d’ora si era riusciti nell’impresa, ma soprattutto per la bella e corposa risposta ottenuta già solo all’idea di realizzare ciò che da oggi è ufficiale”.

Per il neo segretario del partito giovanni Battista Pisaturo “oggi può esprimere in maniera organica e strutturata un punto di vista alternativo a quello di una sinistra avvantaggiata da qualche tempo dalla pressocché totale assenza del centrodestra”.