Nasce il Gruppo Lega in Consiglio Comunale

“Ringrazio i colleghi e dirigenti del partito per avermi indicata come capogruppo della Lega nel Consiglio Comunale di Napoli. Un ruolo prestigioso e di grande responsabilità al tempo stesso, considerato il fatto che è la prima volta nella storia di questo Consesso che la Lega riesce ad avere un proprio gruppo. Un traguardo importante ottenuto grazie al contributo fondamentale del gruppo di lavoro eccezionale di cui faccio parte, insieme all’Onorevole Michela Rostan.

Un laboratorio politico che aggrega tante realtà civiche che lavoreranno in rete per cambiare in meglio la storia della nostra Città e della nostra Regione. Voglio ringraziare, inoltre, la dirigenza della Lega nelle figure di Enzo Rivellini, Angelo Russo, Gianluca Cantalamessa, il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, la sottosegretaria Pina Castiello per aver accolto con entusiasmo questo mio ‘ritorno a casa’. Lo stesso entusiasmo con il quale porterò avanti la nostra azione politica a Napoli a tutela dei diritti di tutti i napoletani, nessuno escluso”.

Così Rosaria Borrelli nuovo capogruppo della Lega in Consiglio Comunale.

“Contenti e soddisfatti per la costituzione del gruppo consiliare Lega Napoli, primo gruppo di centrodestra e di opposizione, per numero di componenti. La Lega si conferma partito del territorio, dell’azione e della sinergia anche nella città partenopea. Al capogruppo Borrelli e ai consiglieri Brescia e D’Angelo gli auguri di buon lavoro, certi che continueranno a portare sempre più in alto i valori del centrodestra e si impegneranno al massimo per un’opposizione coesa, concreta e costruttiva a difesa degli interessi dei cittadini napoletani”. Così in una nota, Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.