Navigator, Nappi: prepotenza di De Luca.

“Una vergogna senza limiti quella del Presidente Vincenzo De Luca che continua a rifiutare, con ragioni sconcertanti e umilianti, e cavilli degni di un azzeccagarbugli, di consentire l’assunzione di 471 navigator vincitori regolari di concorso”. Così in una nota Severino Nappi, Presidente Associazione Nord Sud.

“Siamo al paradosso – sottolinea – coloro che dovrebbero aiutare a trovare lavoro ai disoccupati, sono i primi a non riuscire ad averlo. Il classico e prepotente pasticcio all’italiana fatto sulla pelle degli onesti e a dispetto di quelli che sono obblighi di legge e intese sottoscritte. Siamo vicini e sosteniamo l’iniziativa dei navigator in sciopero della fame affinché il loro diritto venga riconosciuto e tutelato, esattamente come avviene nelle altre regioni”.