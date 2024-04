Noi Moderati: nuove nomine nella città metropolitana di Napoli

Noi Moderati continua nel suo processo di crescita e di capillare diffusione sul territorio, con nuove nomine e progetti nella Città Metropolitana di Napoli.

Riccardo Guarino, Coordinatore di Noi Moderati per la città di Napoli e la Provincia, già componente del direttivo nazionale del partito oggi quarta gamba del governo nazionale, ha annunciato l’adesione di Guido Guida quale Vice Coordinatore per Noi Moderati della città di Napoli.

Commercialista ed imprenditore con esperienze di rilievo in ambito gestionale e professionale, Guida si occuperà del coordinamento politico sulle dieci municipalità della città, offrendo un contributo in termini di capacità di aggregazione e di promozione dei progetti per lo sviluppo della città.

Ufficiale l’adesione al partito di Maurizio Lupi anche di Giovanni Riccardi consigliere della VI Municipalità della città di Napoli e membro della Commissione Mobilità. Di rilievo anche la nomina di Mario Manzo, Presidente del Cral della Università Luigi Vanvitelli quale Coordinatore per la V Municipalità a Napoli. Le nomine seguono un programma crescente di adesioni che vede Noi Moderati rilanciare la sfida di una nuova vision per la Città Metropolitana di Napoli ad oggi incapace di esprimere appieno le proprie potenzialità.