Nomine regionali stoppate dal Tribunale

- pubblicità -

Il Tribunale di Napoli ha sospeso tre nomine dirigenziali nella Regione Campania, ritenute illegittime per mancanza di trasparenza e violazione delle norme sulla preferenza ai candidati interni.

La Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso d’urgenza del dirigente Agostino Di Lorenzo, ordinando la sospensione immediata di tre nomine dirigenziali di primo livello deliberate dalla Giunta regionale il 4 giugno 2025.

Le violazioni contestate:

Mancata valutazione comparativa tra i candidati.

Preferenza accordata a soggetti esterni privi dei requisiti.

Ignorata la norma che impone, a parità di titoli, la priorità ai candidati già interni alla pubblica amministrazione

Il caso esplode a pochi giorni dalla fine del mandato del presidente Vincenzo De Luca, alimentando polemiche sulla gestione finale della sua amministrazione.

Reazioni politiche: Imma Vietri (FdI) ha denunciato pubblicamente la vicenda, parlando di “favoritismi” e “sistema opaco” che mortifica il merito e la trasparenza.

Il Tribunale ha ordinato alla Regione di rinnovare l’intera procedura selettiva, nel rispetto delle regole di trasparenza e imparzialità.

Possibili ricadute: Il caso potrebbe avere ripercussioni sulla futura composizione dirigenziale e sulla credibilità dell’ente regionale.