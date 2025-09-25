Nuova sede Regione, Nappi (Lega): la commedia del faro

- pubblicità -

“Ogni giorno assistiamo a un nuovo spettacolo della compagnia teatrale ‘Il pappaFico’. Oggi è stata proposta al pubblico la commedia del Faro, la storia della nuova faraonica sede della Regione Campania che De Luca, in qualità di successore di sé stesso, si propone di voler realizzare a tutti i costi. A questo punto aspettiamo che dopo Manfredi, che ha espresso le proprie riserve sull’opera, entrino in scena tutti gli altri attori della compagnia per comprendere se sono d’accordo con il copione stabilito dal capocomico di Salerno, o se lo sovvertiranno completamente. Fico probabilmente continuerà a stare in silenzio perché, come al solito, non sa cosa dire. Comunque sia, la verità è una soltanto: il Faro non ci sarà mai perché è finita la stagione dello sperpero dei soldi dei cittadini campani”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.