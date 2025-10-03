Panorama on The Road, l’incontro di Palazzo San Teodoro

- pubblicità -
Si è tenuto ieri a Palazzo San Teodoro l’evento “Panorama on the road”, che ha visto protagonisti tre membri del governo italiano: Matteo Piantedosi (Interno), Francesco Lollobrigida (Agricoltura) ed Edmondo Cirielli (Esteri).
Sicurezza e immigrazione
- Piantedosi ha parlato delle misure adottate per evitare il blocco del Paese durante lo sciopero previsto, sottolineando la collaborazione con le forze di polizia.
- Ha citato l’attacco a Manchester per spiegare il livello di allerta in Italia dal 7 ottobre, soprattutto verso obiettivi legati al mondo ebraico e allo Stato di Israele.
- Sui flussi migratori, ha evidenziato un calo degli sbarchi irregolari, ma ha ribadito che anche un solo arrivo illegale è motivo di preoccupazione per le implicazioni sociali ed economiche.
Dazi e agroalimentare
- Lollobrigida ha espresso l’intenzione strategica di evitare dazi tra Italia e Stati Uniti.
- Ha difeso la qualità dei prodotti agroalimentari italiani, difficilmente imitabili, e ha sottolineato il ruolo dell’Italia come potenza europea nel settore.
Medio Oriente e cooperazione
- Cirielli ha illustrato il riconoscimento internazionale ricevuto dall’Italia per il suo impegno umanitario, come il progetto “Food for Gaza” e il sostegno ai bambini palestinesi.
- Ha criticato l’opposizione interna per aver indetto uno sciopero generale, nonostante l’Italia sia “in prima linea per la pace”.
