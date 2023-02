Pd Caserta, tesseramento non certificato.

La commissione provinciale di Caserta del Pd non ha certificato la platea del tesseramento locale e ha rinviato il congresso dei circoli, sia comunali che provinciali, a dopo il congresso nazionale.

Lo apprende l’ANSA da qualificate fonti dem di Caserta.

La decisione è stata presa – per la necessità di fare ulteriori verifiche sulle anomalie riscontrate finora – con il consenso di tutte le mozioni per la segreteria nazionale. Alla votazione della commissione si sono opposti in 2 su 13 partecipanti.

Già nel 2021 il tesseramento dem a Caserta e provincia era stato annullato, e da allora il partito locale è affidato a un commissario. (ANSA).