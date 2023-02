Pd, certificata anagrafe iscritti.

La commissione provinciale per il congresso ha ultimato all’unanimità, dopo le verifiche regolamentari, la certificazione dell’anagrafe degli iscritti.

Lo rende noto la commissione presieduta da Luigi Cimmino.

Il numero certificato degli partecipanti alle convenzioni è di 7.977 compresi degli iscritti al Pd, ad Articolo 1 e ai giovani democratici. Si sta definendo ora il calendario delle convenzioni di circolo, con date, luoghi e orari, per il voto degli iscritti e che servirà a selezionare i due candidati che passeranno alla tappa successiva, ovvero le primarie fissate per il 26 febbraio. La commissione, sottolinea la nota, “ha condotto un lavoro puntuale nel pieno rispetto dei regolamenti nazionale e regionale per consentire il più ampio, partecipato e libero confronto sulle mozioni congressuali”.

“Dall’inizio della prossima settimana il partito metropolitano di Napoli è formalmente pronto per aprire il dibattito nei circoli territoriali e di lavoro per rilanciare la sua iniziativa nel Paese e per costruire dal basso l’alternativa al governo di centro destra”, conclude la nota. (ANSA).