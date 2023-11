PD da Napoli 15 bus per la manifestazione di domani a Roma

Sono 15 gli autobus che partiranno da Napoli, mentre tante altre persone si muoveranno in treno e con mezzi propri, per partecipare domani a Roma alla manifestazione nazionale organizzata dal Partito Democratico per chiedere il cessate il fuoco in Medioriente e contestare la manovra economica del Governo Meloni.

«Per un futuro più giusto. L’alternativa c’è», è il titolo dell’evento di sabato. Evento che sarà incentrato sul tema dei diritti civili e sociali, la sanità pubblica, il diritto alla casa, il salario minimo e la salvaguardia del pianeta.

“Faremo sentire forte la nostra voce e la nostra presenza domani a Roma. Per chiedere lo stop del conflitto. Per dire che vogliamo una Italia diversa da quello che ci ritroviamo dopo un anno di governo di destra” – ha dichiarato Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano dei Dem.