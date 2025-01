Pd, parte tesseramento

- pubblicità -

“Cresce la comunità democratica dell’area metropolitana di Napoli. Un dato che testimonia la solidità e la vitalità del Partito Democratico sul territorio. Nel 2023, erano stati registrati circa cinquemila iscritti certificati. Anche per il 2024, i numeri preliminari evidenziano un risultato positivo, con oltre 6000 iscritti complessivi, in attesa del vaglio della commissione di garanzia” – è quanto dichiara Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Pd Napoli, illustrando i dati del tesseramento che si è concluso lo scorso 31 dicembre. Anche la distribuzione territoriale evidenzia un’ampia partecipazione: oltre 1.000 iscritti provengono da Napoli città, mentre la provincia registra 5.000 tesseramenti. In città, i circoli più rappresentativi per numero di iscritti si trovano al Vomero ed a Fuorigrotta, mentre in provincia spiccano i circoli di Pozzuoli, San Giorgio a Cremano, Nola, Castellammare di Stabia e Pomigliano d’Arco.

“La crescita degli iscritti dimostra la vivacità e il senso di partecipazione della comunità democratica napoletana. Un dato che non solo rafforza il nostro partito, ma sottolinea l’entusiasmo con cui guardiamo al futuro, continuiamo a lavorare con impegno per rafforzare le nostre idee e i nostro progetti per il territorio” – spiegano il segretario metropolitano Giuseppe Annunziata e il responsabile organizzazione Vito Lombardi

Da oggi, inoltre, è ufficialmente possibile tesserarsi al Partito Democratico per il 2025 sul portale dedicato.