Periferie al Centro, il tour di Forza Italia nelle città metropolitane

Non luoghi da dimenticare, ma punti di partenza per ricostruire il futuro delle città: è questa la visione al cuore di “Periferie al Centro”, l’iniziativa promossa da Forza Italia che sabato 12 aprile si svolgerà in contemporanea nelle 14 città metropolitane italiane, con l’obiettivo di riportare ascolto, presenza e proposte concrete nei quartieri più fragili.

La conferenza stampa di presentazione della tappa napoletana si terrà venerdì 11 aprile, alle ore 15.00, presso la sala del consiglio comunale di Napoli (via Verdi 35, V piano).

Interverranno il coordinatore regionale Fulvio Martusciello, il coordinatore provinciale Francesco Silvestro, il sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante, il coordinatore cittadino Iris Savastano e il vicepresidente del consiglio comunale Salvatore Guangi.

In collegamento da Roma il presidente della Commissione parlamentare per le Periferie, Alessandro Battilocchio, ideatore dell’iniziativa.

“Portare Forza Italia nei quartieri significa riportare attenzione, ascolto e proposte reali laddove per troppo tempo si è avvertita solo distanza istituzionale – spiega Martusciello –. Questa iniziativa nasce per costruire risposte vere, partendo proprio dai territori più fragili della città”.

Nel corso della conferenza saranno annunciate le tappe del tour che sabato 12 aprile attraverserà diverse zone simbolo della periferia napoletana, da Marianella a Scampia, da San Pietro a Patierno a Secondigliano.

“Ringrazio l’onorevole Battilocchio – aggiunge Iris Savastano – credo che per avere un cambiamento radicale nella città di Napoli bisogna partire dalle periferie, che per più di trent’anni sono state lasciate nel totale abbandono. Se oggi si sta agendo su punti importanti, è grazie all’azione del governo di centrodestra, che incide concretamente anche sulle periferie della città amministrate dalla sinistra”.