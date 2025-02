Picierno fascista, zuffa Pd-M5S

- pubblicità -

Scontro Pd-M5S sull’Ucraina e sugli attacchi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte della Russia. A far insorgere i dem le dichiarazioni dell’eurodeputato M5S, Gaetano Pedullà, contro la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, in risposta a una sua intervista a ‘La Repubblica’.

“Picierno è una signora che ogni mattina si sveglia pensando a una sciocchezza da dire sul Movimento 5 Stelle. Picierno è un’infiltrata dei fascisti nella sinistra. Chiede più guerra, più armi, più povertà, più morti: non ha nulla a che vedere con la sinistra. E’ un’infiltrata dei fascisti. Cosa ha in comune con la sinistra chi chiede più armi e più povertà? Picierno lo chiede in ogni situazione”, ha affermato Pedullà, a ‘L’Aria che tira’ su La7.

Frasi che hanno provocato l’immediata reazione del Pd. “Vogliamo esprimere, anche a nome di tutta la delegazione del Partito democratico, la solidarietà a Pina Picierno per le folli dichiarazioni di un esponente dei 5 stelle qui a Bruxelles – sottolineano in una nota Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, e Stefano Bonaccini, europarlamentare Pd e presidente del Partito democratico – Dichiarazioni che non meritano neanche di essere commentate. In una situazione drammatica per la democrazia in Italia e in Europa ci domandiamo come sia possibile arrivare a fare dichiarazioni così avventate e violente contro un’esponente del Partito Democratico. La destra applaude”.

Ma il numero due della delegazione M5S al Parlamento Europeo non arretra e ribadisce che Picierno è una “fascista”, perché sull’Ucraina sostiene politiche “guerrafondaie”. Incontrando i giornalisti a margine di un’iniziativa dedicata al Medio Oriente a Bruxelles, torna sulla polemica, precisando di avere “simpatia personale” per la collega del Pd.

“È già diverso tempo – afferma – che la vicepresidente del Parlamento Europeo bacchetta o attacca il Movimento 5 Stelle. In altre occasioni ci siamo limitati a dei comunicati stampa, a chiederle un comportamento più leale verso un’altra forza politica. Oggi si è superato il segno: in una intervista apparsa stamattina sul quotidiano La Repubblica, l’onorevole Picierno ci accosta ai Patrioti e a Orban”. Questo “ha suscitato una reazione, per la quale ho restituito con la stessa moneta la sua valutazione. Per noi è fascista, nel senso più largo di fascista: chi sostiene la guerra, chi chiede anche nel Parlamento Europeo di continuare a finanziare politiche di armi, chi toglie in questo modo risorse alle cose che servono ai cittadini”.

Per Pedullà, “per una forza di sinistra, come credo si dica ancora il Partito Democratico, dovrebbero essere più al centro dell’azione politica il problema delle bollette, il problema del costo della vita. Anziché ammettere di aver sbagliato tutto, di aver per tre anni sostenuto una strada che è andata a sbattere, ci accostano a Orban. Io ricordo a Picierno che, quando è venuto Orban nel Parlamento Europeo, noi gli abbiamo cantato Bella ciao”.