Pionati (Adc), emergenza Covid 19: De Luca mostri le foto della Circumvesuviana. Anziché scaricare le colpe sugli altri, si assuma le proprie responsabilità.

“Invece di mostrare tac o foto di feste private, De Luca, che è diretto responsabile dei trasporti della Campania, faccia vedere in quali condizioni sono costretti a viaggiare i cittadini nella Circumvesuviana o negli autobus di Napoli”. Così il senatore Francesco Pionati, segretario nazionale di Alleanza di Centro.

“In questo modo – ha incalzato il dirigente politico – si comprenderanno meglio i motivi del contagio. La vera sciagura per la Campania è la sua rielezione. Ma la specialità di De Luca è scaricare le responsabilità sugli altri. Stavolta però il giochino non funziona: per mesi, oltre al cabaret, cosa ha fatto per arginare la prevista, seconda ondata?”.