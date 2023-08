Pnrr, i sindaci a Fitto: garanzie sui finanziamenti, le opere devono andare avanti

“Le opere dei Comuni finanziate fin qui con i fondi del PNRR devono andare avanti ed essere completate. Su questo punto non si può discutere. Lo dobbiamo innanzi tutto ai cittadini, coi quali abbiamo assunto impegni precisi ai quali non vogliamo venir meno”. Questo è stato il primo tema posto dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e dai sindaci metropolitani partecipanti all’incontro di iericon il ministro Fitto.

I sindaci hanno apprezzato l’interlocuzione con il governo, alla vigilia della discussione con Bruxelles della proposta di nuova distribuzione delle risorse PNRR. “In questa fase del confronto – ha dichiarato il presidente dell’Anci – abbiamo invitato il governo a non fare una valutazione indistinta ma a esaminare i singoli progetti per quanto riguarda la loro ammissibilità, con particolare attenzione ai Piani Urbani Integrati che i sindaci ritengono debbano rimanere nell’ambito PNRR. In ogni caso i sindaci hanno ribadito tutti con grande forza la necessità che il governo individui con precisione le fonti di finanziamento per i progetti che eventualmente dovessero essere esclusi dal PNRR al termine del confronto del governo con la Commissione Europea”.(AdnKronos)