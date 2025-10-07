Politica, Nappi (Lega): più che un campo largo, un campo minato

- pubblicità -

“Altro che campo largo, quello della sinistra è un campo minato dallo scontro quotidiano. Stanno litigando praticamente su tutto e su tutti. Con questi presupposti mi chiedo: come pretendono di presentarsi alle urne e di poter governare la Campania? L’ultimo capitolo della schermaglia interna è rappresentato dalla querelle relativa ad alcuni lavori per la Coppa America, e che ha innescato una nuova accesa polemica tra Vincenzo De Luca e Gaetano Manfredi. Il presidente pro tempore della Giunta regionale riterrebbe che la procedura adottata dal commissario per l’affidamento dei lavori sarebbe forzata e pericolosa, tanto da aver richiesto l’intervento dell’Anac che avrebbe a sua volta espresso diverse criticità, tuttavia, non rese note nei contenuti, dal ‘denunciante’. Al riguardo ho presentato apposita interrogazione consiliare per conoscere quali sarebbero i profili di scarsa trasparenza individuati nella procedura di gara adottata per l’iter in questione, e quali sarebbero le criticità sollevate dall’Anac”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.