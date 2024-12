Politiche abitative, polemica Pd-FI

- pubblicità -

Il PD di Napoli sottolinea il valore della manifestazione nazionale indetta da sunia e uil casa a Roma Giovedì 5 Dicembre presso il cinema Capranichetta in Piazza Montecitorio per chiedere all’esecutivo misure per le politiche abitative.

Da quando è in carica, il Governo Meloni ha azzerato i fondi di sostegno all’affitto e le altre misure per l’erp e l’edilizia sociale.

I più colpiti sono i ceti deboli e le aree metropolitane.

Napoli ha un numero enorme di sfratti per morosità e fenomeni inquietanti di coabitazione forzata e occupazioni abusive.

Per questo siamo al fianco degli inquilini campani a Roma contro il Governo.

La risposta da parte di Forza Italia.

Surreale che il Partito Democratico di Napoli vada a Roma a protestare contro il Governo sulle politiche abitative. In quaranta anni di amministrazione di centrosinistra tra Regione e Comune di Napoli, quali sono state le politiche abitative del Pd? Quali sono state le misure a sostegno dell’edilizia residenziale pubblica se non i soliti finanziamenti a pioggia, pochi pochissimi, solo per interventi di straordinaria manutenzione. Ed oggi si incolpa il governo? Non è accettabile questo tipo di retorica.

Chi chiede gli sfratti oggi a Napoli è proprio l’amministrazione a guida Partito Democratico. È Forza Italia l’unica forza che in città denuncia da sempre lo Stato di degrado delle periferie e non è di certo additabile il Governo per quanto sta succedendo e succede da anni, guardassero in casa loro.