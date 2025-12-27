Presentata denuncia per voto di scambio a Giugliano e Portici

Presunto episodio di voto di scambio a Giugliano che coinvolgerebbe un consigliere comunale di Giugliano (PD) e una promessa di lavoro presso il campo rom di Giugliano in cambio di voti a favore di una lista civica collegata al PD e al candidato presidente Roberto Fico.
Secondo la ricostruzione, il consigliere avrebbe detto a una donna:
«La mattina arrivi, fai lavare le manine ai bambini… poi però devi far votare per gli amici miei».
Il lavoro promesso riguarderebbe attività di supporto ai bambini rom nel campo più grande d’Europa, situato proprio a Giugliano.
L’audio sarebbe arrivato a Carmela Rescigno, vice coordinatrice regionale della Lega ed ex presidente della Commissione Anticamorra.
Rescigno ha presentato denuncia alle autorità competenti.
Non è noto se il reato si sia effettivamente consumato, ma il contenuto del vocale solleva interrogativi sulle modalità di gestione del consenso politico.
Un audio diffuso sempre da Carmela Rescigno evidenzia una donna che invita alcune persone a incontrare un candidato al consiglio comunale di Portici, per ricevere un bigliettino con i nomi da votare e 50 euro in cambio del voto
L’audio risale all’8 giugno 2022, tre giorni prima delle elezioni comunali.
Ora c’è una denuncia sulla quale dovrà indagare la magistratura. Bisognerà verificare se ci sono reati penali.
Il PD, secondo l’articolo, non ha rilasciato commenti né su Portici, né su Giugliano, né su Napoli o Roma.
