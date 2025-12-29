Prima del Consiglio Regionale, Fico ancora senza giunta, Manfredi presidente del Consiglio Regionale

- pubblicità -

Massimiliano Manfredi è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania. È stato eletto nella mattinata di oggi con 41 voti (su 51 votanti), alla prima votazione. Su Manfredi, fratello del Sindaco di Napoli Gaetano, c’è stata la convergenza sia della maggioranza che dell’opposizione.

«Non c’è ancora la giunta? Non voglio enfatizzare questo dato perché ci sono ancora dei giorni di tempo ma non mi pare un buon segnale», ha affermato Edmondo Cirielli . Cirielli ha da poco raggiunto l’aula consiliare per la prima seduta nel corso della quale dovrà essere eletto l’ufficio di presidenza.

«Cosa ci aspettiamo da questa giunta? Spero una discontinuità rispetto ad un sostanziale monocolore Pd degli ultimi dieci anni», ha proseguito ancora Cirielli annunciando che il centrodestra farà «un’opposizione istituzionale».

“L’elezione di Massimiliano Manfredi, per il quale abbiamo votato per dare un segnale di collaborazione istituzionale, rappresenta la prima sconfitta di De Luca e del deluchismo. Fino a pochi minuti prima dell’inizio del consiglio la maggioranza era profondamente spaccata. Il monarca spodestato ha provato a manipolare ma è stato respinto. Diciamo che c’è stato un soccorso blu, siamo di destra e crediamo nel valore delle istituzioni”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale Campania Gennaro Sangiuliano.

“L’immagine del Presidente Roberto Fico che si presenta da solo, senza la Giunta, all’insediamento del Consiglio Regionale è una gran brutta figura e un danno per i cittadini, le famiglie e le imprese della Campania che sono in attesa di risposte su sanità, welfare, trasporto pubblico e con l’esercizio provvisorio del bilancio che incombe. Mentre in Veneto, il governo regionale targato Lega è al lavoro ormai da più di due settimane ed è concentrato sulle questioni che interessano la vita reale delle persone, in Campania, a 35 giorni dal voto, la sinistra è già andata completamente in frantumi, paralizzata dalle lotte interne di potere dei capicorrente e dal conflitto con l’ex presidente De Luca. Dalle indiscrezioni che sono circolate sui giornali, si prospetta addirittura l’entrata in Giunta di un Sindaco in carica, un evidente caso di incompatibilità secondo le normative vigenti. Intanto, facciamo i nostri auguri di buon lavoro alla consigliera della Lega Michela Rostan, eletta segretario dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale della Campania, e al nuovo presidente del consiglio regionale Massimiliano Manfredi, con l’augurio che questo organo legislativo torni finalmente centrale nelle decisioni della regione Campania”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.