Pulcinella di Pesce, FI: altro spreco di denaro pubblico

Assistiamo increduli al dibattito odierno in città. Non si fa che parlare dell’opera di Pesce a Piazza Municipio, un’opera che è realmente la “spacca Napoli”. L’arte deve far discutere, è vero ma come gruppo consiliare di Forza Italia ci chiediamo se la cifra di 300.000€ per tale installazione sia congrua. Con tutte le inefficienze e le mancanze della città l’Amministrazione avrebbe potuto utilizzare tale somma per tanto altro, tantissimo altro. Purtroppo dopo le cifre monstre per Pistoletto abbiamo sperperato altri soldi per Pesce. Povera Piazza Municipio, da bella e istituzionale a discutibile e provocatoria in un nulla.