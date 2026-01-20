Rapporto Svimez 2025, incontro del M5S lunedì 26

- pubblicità -

Lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 17:00, presso la Domus Ars, in via Santa Chiara 10, Napoli, si terrà la presentazione del Rapporto SVIMEZ 2025 – L’economia e la società del Mezzogiorno, uno dei principali appuntamenti di analisi e riflessione sulle dinamiche socio-economiche del Sud Italia.

L’iniziativa, organizzata e coordinata da ASPROM – Associazione per lo Sviluppo e la Promozione del Mezzogiorno, offrirà un quadro aggiornato delle trasformazioni economiche, sociali e demografiche che interessano il Mezzogiorno, mettendo in luce criticità strutturali e nuove opportunità di sviluppo nel contesto nazionale ed europeo.

Il Rapporto SVIMEZ 2025 rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere l’evoluzione dei territori meridionali e per orientare il dibattito sulle politiche pubbliche e sulle strategie di crescita.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, Gaetano Manfredi, Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, e Melinda Di Matteo, componente del direttivo ASPROM. Seguiranno gli interventi di Luca Bianchi, Direttore SVIMEZ, Maria Rosaria Carillo, professoressa ordinaria di Economia politica presso l’Università Parthenope, e Salvatore Micillo, Coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Pasquale Tridico, Europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle. L’evento si propone come un momento di confronto qualificato tra istituzioni, mondo della ricerca e società civile, per riflettere sulle prospettive future del Mezzogiorno e sul ruolo strategico delle politiche di sviluppo territoriale. L’appuntamento è fissato per lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 17:00, presso la Domus Ars di Napoli.