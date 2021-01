Rdc: Cantalamessa (Lega), lavoro come optional emblema fallimento M5S.

“Una vasta operazione della Guardia di Finanza del comando provinciale di Napoli ha portato alla condanna per il reato di associazione mafiosa diversi soggetti che percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza. L’operazione ha visto il lavoro di circa 500 uomini e questa mattina sono scattate perquisizioni e sequestri per 1 milione di euro. Da quando è stato istituito il reddito di cittadinanza non solo il lavoro è sempre più un optional, ma gli illeciti legati ad esso si sono moltiplicati a dismisura. Scoprire che addirittura i clienti di organizzazioni dedite allo spaccio pagavano la droga con il reddito di cittadinanza è tanto avvilente quanto inquietante. Continuo a ritenere che il miglior spot contro il reddito di cittadinanza, bandiera del M5S, stia nel reddito stesso: lo Stato che finanza la criminalità. Che oscenità! Ma quando chiederanno scusa e si faranno da parte?”.

Così il deputato Gianluca Cantalamessa, responsabile nazionale del dipartimento antimafia della Lega.