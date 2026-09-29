Reddito di cittadinanza, Fico ci riprova. Nappi: propaganda

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Il governatore Roberto Fico torna sul tema del reddito di cittadinanza in Campania a margine delle celebrazioni per le Quattro Giornate di Napoli: “La base del ragionamento è individuare la platea. Sicuramente non sarà possibile entro il 2026, ma proveremo nell’arco del 2027 a fare tutta l’istruttoria e capire se c’è la possibilità di un finanziamento con fondi regionali”.

«Fico annuncia un reddito minimo per chi non riceve alcun sostegno. Ci dica concretamente di chi sta parlando: quali cittadini, quanti beneficiari, quali requisiti? E soprattutto: con quali risorse, per quanto tempo e con quali controlli? Annunciare un nuovo sussidio rinviando la definizione della platea significa alimentare aspettative senza offrire risposte. Il governatore chiarisca come intende coordinare questa misura con gli strumenti nazionali già esistenti e quali percorsi di formazione e inserimento lavorativo prevede per chi può lavorare. Oppure l’obiettivo è riproporre in salsa campana il solito assistenzialismo targato M5S, trasformando il bisogno in consenso elettorale? Chi vive una condizione di difficoltà merita sostegni seri, servizi efficienti e opportunità concrete. Fico presenti criteri, coperture e obiettivi verificabili: la propaganda sulla povertà è fin troppo facile, governare richiede competenza». Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.