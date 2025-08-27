Regionali, accordo M5S-Pd su Fico

- pubblicità -

Sì, è praticamente ufficiale: Roberto Fico sarà il candidato del centrosinistra per la presidenza della Regione Campania.

L’annuncio formale è atteso nei prossimi giorni, in occasione della visita a Napoli di Giuseppe Conte, che darà il via alla campagna elettorale.

La candidatura di Fico è il frutto di un accordo politico tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, consolidato da una serie di incontri strategici: Antonio Misiani, commissario del Pd campano, ha avuto colloqui con Fico e con il sindaco Gaetano Manfredi. Parallelamente, si è definito il percorso per Piero De Luca, figlio del governatore uscente Vincenzo De Luca, verso la segreteria regionale del Pd.

Questo passaggio è stato considerato cruciale per ottenere il sostegno del governatore alla candidatura di Fico.

Non mancano però le tensioni interne al Pd: alcuni esponenti, come Pina Picierno, hanno criticato l’intesa, definendola una “moneta di scambio” che mette in discussione la trasparenza e la partecipazione democratica all’interno del partito.