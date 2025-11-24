Regionali, affluenza in calo, si vota fino alle 15

- pubblicità -

Veneto, Campania e Puglia al voto per le elezioni regionali 2025. I cittadini sono chiamati a eleggere il presidente della giunta e il consiglio regionale delle tre regioni.

Urne aperte lunedì 24 novembre dalle ore 7 alle 15, dopo che ieri, domenica 23 novembre, si sono chiuse alle 23.

Contemporaneamente si terrà anche il turno elettorale straordinario nei comuni delle regioni a statuto ordinario sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso: interessati Monteforte Irpino (Avellino), Caivano (Napoli), Acquaro e Capistrano (Vibo Valentia).

In netto calo il dato dell’affluenza: secondo i dati di Eligendo, rispetto a 5 anni fa, la percentuale di affluenza degli aventi diritto, alle 23 di ieri sera, è di appena il 31,96% contro il 41,53% del dato del 2020 alla stessa ora. Quasi dieci punti in meno.

La percentuale più alta nel Veneto: 33,88% contro il 46,13% del 2020. Segue la Campania con il 32,07% contro il 38,91% di cinque anni fa. Ultima la Puglia con il 29,45 % contro il 39,88% del dato precedente.