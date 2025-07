Regionali, Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, candidata con la Lega

- pubblicità -

Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo detto Giogiò, il giovane musicista ucciso a Napoli nel 2023, sarà candidata con la Lega al consiglio regionale della Campania alle prossime elezioni. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa al Senato dove il partito di Matteo Salvini ha presentato tre proposte di legge per combattere la delinquenza giovanile. “I napoletani che che vogliono cambiare – ha detto Salvini – hanno in Daniela Di Maggio una testimonianza incredibile perché reagire alla morte di un figlio per mano di delinquenti non chiudendosi, odiando, arrabbiandosi ma aprendosi e facendo proposte culturali e politiche, formando giovani è bello. Ringrazio Daniela per aver scelto la Lega, per portare in regione la vita vera”. Di Maggio ha raccontato che “all’indomani della telefonata di Meloni, le prime facce che ho visto sono state quella di Salvini e Ostellari (Lega), sottosegretario alla Giustizia. “Matteo mi ha chiesto cosa potesse fare, gli ho chiesto di aiutarmi a cambiare la legge sui minori perché è quella che ha ucciso mio figlio. Dalla Lega ho ricevuto braccia aperte dal giorno dopo l’assassinio di mio figlio. Io amo la Lega perché sono gli uomini del ‘mo, mo’, come diciamo a Napoli. Ho scoperto che odoravo di Lega da sempre”. Al termine della conferenza stampa Salvini ha donato alla mamma di Giogiò la spilla della Lega e lei ha ricambiato con una foto ricordo del figlio e un corno napoletano: “Ne servirebbe uno così – ha commentato Salvini facendo un gesto con le mani – ma partiamo da questo. Questo me lo porto in Cassazione”, dove lo attende il ricorso sulla vicenda Open Arms.

“La passione di Daniela Di Maggio, derivata purtroppo da una tragedia che le ha strappato il figlio ingiustamente, è un insegnamento di vita per noi e per chi è impegnato attivamente in politica. Credo che Daniela, con la sua incredibile volontà di cambiamento e il coraggio di combattere ogni giorno per gli altri, debba essere l’esempio di come agire per il bene comune. La sua storia ci ha dato una forza importante e sono felice che da oggi iniziamo a fare un percorso insieme che ci porterà alle prossime elezioni regionali in Campania in cui Daniela sarà in prima linea per dare, insieme a noi, una speranza ai giovani onesti e perbene, lontano dalla delinquenza, dalla sopraffazione e dall’illegalità che continueremo a contrastare senza sosta. Non vogliamo che ci siano altri Giogiò, altre vite di giovani innocenti spezzate troppo presto solo perché si sono trovati nel posto sbagliato con le persone sbagliate. Iniziamo a fare questo percorso insieme per cambiare davvero il Paese. I nostri ragazzi hanno bisogno di modelli di vita positivi, opportunità, fiducia nel futuro. E noi ci impegniamo a dargli gli strumenti per farlo”.

“Il mio grazie – ha detto la signora Di Maggio durante la conferenza stampa di presentazione di tre pdl della Lega – non è di maniera o formale ma è uno scrigno che porta dentro grande significato per tutto quello che ho ricevuto. Mio figlio era un compositore con l’orecchio assoluto, ci vorranno tantissimi anni per un altro Giogiò e abbiamo perso tutti” con la sua morte. Di Maggio ha raccontato che dopo il tragico episodio e la telefonata di Giorgia Meloni i primi volti visti sono stati quello commosso di Matteo Salvini e quello del sottosegretario Ostellari. “Salvini mi disse – ha sottolineato – cosa poso fare?”. “A Napoli – ha aggiunto – ci sono molte espressioni figurate come quella del ‘mo mo’: qualcosa che va fatto subito: ‘mo mo’. La Lega io la amo perché sono gli uomini del ‘mo mo’”.

Così il vice segretario federale della Lega e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, a margine della conferenza stampa per la presentazione delle proposte di legge per difendere le vittime innocenti della criminalità, a cui ha partecipato anche la mamma di Giogiò Cutolo, Daniela Di Maggio, che ha ufficializzato il suo ingresso nel partito e la candidatura alle prossime elezioni regionali in Campania.

“Con Daniela Di Maggio al nostro fianco, i temi della legalità, del contrasto alla criminalità e ad ogni forma di delinquenza saranno un faro per la nostra campagna elettorale. Siamo convinti che la battaglia di giustizia portata avanti insieme a Daniela sia la battaglia giusta per la nostra Campania e tutto il Mezzogiorno. Non vogliamo più che ragazzi come Giogiò siano commemorati perché uccisi dalla criminalità organizzata e perché vittime di un modello culturale negativo, ma per il valore morale, per le loro qualità, per l’impegno a favore della società e per l’eccellenza che dimostrano di avere. Ecco perché il contributo di Daniela rafforzerà il nostro lavoro sul territorio per costruire occasioni di vita e opportunità di futuro migliore che vogliamo offrire ai nostri giovani, strappandoli da modelli che inneggiano alla mafia e a fenomeni che purtroppo accompagnano i percorsi di delinquenti come l’assassino di Giogiò. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare e che restituisce la dimensione del grande lavoro che la Lega, il segretario e ministro Matteo Salvini e tutti noi stiamo facendo per dare un’occasione nuova a tutto il Mezzogiorno”. Lo dichiara il deputato della Lega, coordinatore del partito in Campania, Gianpiero Zinzi, intervenuto oggi alla conferenza stampa in cui Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò Cutolo, ha ufficializzato il suo ingresso nel partito e la candidatura alle prossime elezioni regionali.