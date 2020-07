Regionali, Fecondo candidato con Italia Viva.

L’Arch. Filippo Fecondo ha annunciato la propria candidatura al Consiglio Regionale della Campania, nel Collegio di Caserta, in vista delle Elezioni in programma il prossimo autunno. Fecondo ha dato la propria disponibilità nella lista di Italia Viva che sarà collegata alla candidatura per l’elezione a Presidente della Regione Campania di Vincenzo De Luca.

Classe 1963, sposato e papà di quattro bambini, Filippo Fecondo è un Architetto affermato nel campo della progettazione di edifici produttivi. Già Sindaco del Comune di Marcianise, dove è nato e tuttora risiede, dal 2001 al 2009 ha guidato un’amministrazione di centrosinistra.

Fecondo ha vissuto la politica da sempre in modo leale, con passione, impegno civile e partecipazione democratica. Ha aderito sin da subito al nuovo progetto politico di Matteo Renzi.

“Mi candido con Italia Viva – afferma l’Arch. Filippo Fecondo – e parteciperò al dibattito elettorale basandomi su analisi serie e proponendo soluzioni concrete, come da sempre sono abituato a fare, cercando di instaurare un dialogo serio e concreto con i cittadini. Non farò sconti alla demagogia. Con i miei competitori il rapporto sarà sempre di correttezza e, nel confronto, saranno i temi del territorio ad essere protagonisti. Ci attende una campagna elettorale difficile, ma avvincente. Io intendo esserci con entusiasmo e con la necessaria sobrietà mettendo a disposizione una esperienza amministrativa acquisita sul campo, risolvendo problemi, costruendo occasioni di sviluppo. Io da oggi mi metto in cammino!”