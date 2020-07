Regionali, Forza Italia candida a Napoli l’imprenditore Francesco Silvestro.

Francesco Silvestro è ufficialmente candidato nella liste di Forza Italia per le elezioni regionali in Campania che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre. Il collegio è Napoli e provincia.

Imprenditore di successo nella produzione di materassi a livello nazionale ed internazionale, Francesco Silvestro scende in campo per mettere a disposizione della Regione la sua esperienza imprenditoriale.

«Essere un manager di successo è fondamentale per la crescita personale e della propria azienda – ha spiegato il candidato di Forza Italia – ma poi bisogna condividere il tutto con la società affinché migliori. In questo momento storico serve un segnale forte da parte di chi nella vita professionale ha raccolto tanto in modo tale da far ripartire la Regione Campania e in particolar modo Napoli e provincia. C’è un hinterland che ha bisogno di trovare la giusta dimensione con interventi mirati che permettano a tutti di stare bene».