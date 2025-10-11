Regionali, le grandi manovre, assessore Caputo passa a FI, in arrivo 21 sindaci deluchiani

- pubblicità -

Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura della Campania, ha annunciato il suo passaggio da Italia Viva a Forza Italia, lasciando la giunta guidata da Vincenzo De Luca.

Caputo ha motivato la sua scelta con la volontà di aderire a un partito che considera europeista, moderato e riformista, in linea con la sua visione politica.

L’assesssore ha inoltre criticato l’ipotesi di un’alleanza tra Italia Viva e forze populiste, affermando che non intende sostenere coalizioni che si avvicinano a posizioni demagogiche.

Il suo ingresso in Forza Italia è stato accolto positivamente da Antonio Tajani, che lo ha definito un acquisto importante per il partito in Campania.

Ma non finisce qui: 21 sindaci vicini a Vincenzo De Luca stanno per aderire a Forza Italia, in un processo di avvicinamento che Antonio Tajani ha definito come l’apertura della “casa dei moderati”.

Non esiste più il centrosinistra, esiste soltanto la sinistra. I centristi del centrosinistra hanno bisogno di un punto di riferimento politico. E il punto di riferimento politico oggi è Forza Italia, perché l’unica grande forza di centro che continua a crescere in tutta Italia. La sinistra oggi è composta da tre forze che si inseguono per dire le stesse cose. Sono in difficoltà, non riescono a fare un comizio unitario. Torna di moda il reddito di cittadinanza. Hanno posizioni sempre più estreme. La sinistra è giustizialista. Chi cercava il centro nel centrosinistra non lo trova più”.

Il passaggio di sindaci “deluchiani” a FI potrebbe ridefinire gli equilibri territoriali in vista delle prossime elezioni regionali.

Si profila una strategia di attrazione del civismo moderato da parte di Forza Italia, che punta a consolidare la propria presenza nel Mezzogiorno.

E a proposito di De Luca, il governatore uscente insiste nel voler presentare liste elettorali a suo nome. Il braccio di ferro con Vincenzo De Luca continua, e non intende cedere il nome, nonostante le pressioni di Schlein e Conte.

Una situazione analoga a quella in Veneto con il governatore uscente Zaia che però ha fatto un passo indietro e ha rinunciato a presentare liste con il suo nome.

I due leader temono che la lista (o le liste) collegate a De Luca possano prendere più voti del M5S ed insidiare il Pd.

“Roberto Fico è debolissimo”, sussurra inoltre qualcuno tra i corridoi dem.

Questi passaggi potrebbero avere ripercussioni sugli equilibri politici regionali, soprattutto in vista delle future elezioni.

La mossa di Caputo segnala una crescente tensione tra le forze centriste e populiste nel panorama politico campano.

Le grandi manovre sono appena iniziate.