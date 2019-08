Regionali, Nappi: contro il poltronismo servono primarie delle idee per il centrodestra.

“Il tentativo cui stiamo assistendo in questi giorni di formare un governo nazionale a tutti i costi impone una riflessione più ampia, anche sul piano locale”. Così in una nota Severino Nappi, Presidente Associazione Nord Sud.

E rimarca “al poltronismo di chi è pronto ad allearsi anche con l’acerrimo nemico piuttosto che rischiare di perdere il posto, alla paura del confronto coi cittadini, si risponde con programmi e idee, allargando la partecipazione e stimolando la crescita di una proposta che scaldi il cuore delle persone perché le rende protagoniste. Questo vale ancora di più in Campania. Il centrodestra -contninua- si deve unire e rinnovare nei contenuti, allargato alle esperienze civiche, per offrire un’alternativa credibile all’improvvisazione clientelare di chi sta governando oggi. La strada maestra, come sostengo da tempo, può essere quella delle primarie di coalizione, aperte a chi vuole uscire dalla palude dell’immobilismo. Primarie delle idee, per parlare dei contenuti e di come abbiamo intenzione di governare questo territorio. È il modo giusto per coagulare le migliori energie come già sta accadendo in questi giorni”.