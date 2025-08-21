Regionali, nodo Campania da sciogliere per il centrodestra

Il centrodestra è ancora alla ricerca della quadra per chiudere il dossier sulle prossime regionali.
Il tempo stringe, ma la politica resta ancora in modalità vacanziera, in attesa della ripresa dei lavori.
Nel frattempo, però, dietro le quinte prosegue il lavoro per definire la lista dei candidati da schierare.
In Campania, Puglia e Veneto, regioni che dovrebbero andare al voto il prossimo autunno, la situazione resta ancora incerta.
In Campania, secondo sondaggi riservati condotti da entrambe le parti, la coalizione di centrosinistra risulterebbe in vantaggio di circa 30 punti percentuali sul piano politico generale.
Tuttavia, nell’ipotesi di una candidatura del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi o del viceministro degli Esteri di Fdi, Edmondo Cirielli, il divario si ridurrebbe di circa 20 punti, rendendo la sfida più equilibrata e la regione potenzialmente contendibile.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.